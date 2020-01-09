  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اليوم.. فى “ذهاب” نصف نهائى كأس اسبانيا برشلونة يواجه اتليتكو مدريد

بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

أرشيفية

أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

ضحايا الطائرة المنكوبة

أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

أرشيفية

غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح

القرش المفترس

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

سد النهضة

تعثر مفاوضات «سد النهضة».. إثيوبيا تتعنت ومصر ترد

أرشيفية

موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

مانى

بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»

أرشيفية

«السيسي» يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام والعاجل

غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

السفارة المصرية في زامبيا تشارك باحتفالات الكنيسة القبطية

#

قرار صادم من «ليفربول» لـ«قطر» بشأن الانتهاكات

#

الطيبي: "القائمة المشتركة" لن تنضم لـ"حكومة الجنرالات" بإسرائيل

#

اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية

السيد المسيح

المتحدث الرسمي

الفيلم المسيئ

أبدى القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استياءه من فيلم «الإغواء الأول للمسيح»، الذي يصور السيد المسيح على أنّه «مثليّ الجنس»، والسيدة مريم العذراء على أنّها «مدمنة حشيش».

وتعرض شركة «نت فليكس» الأمريكية، فيلمًا مسيًئا للسيد المسيح جاء تحت اسم «الإغواء الأول للسيد المسيح»، والذي يصوّر فيه السيد المسيح بالشذوذ.

وقال حليم، إن الكنيسة ترفض رفضًا قاطعًا مثل هذه الأفلام التي تعمل على الإثارة وإن كان صانعو العمل ينادون بأن هذا ينطوي تحت حرية التعبير، مشددًا على أن حرية التعبير لا تأتي على حساب احترام المعتقدات وليست تزييف الواقع وتشويه التاريخ.


وتابع في تصريحات صحفية «المسيح رسالته على الأرض غيّرت وجه البشرية كلها وأجمع الكل على مر العصور، بأنه لا يوجد مثيل له في سلطانه في التعليم، فما زالت تعاليمه ذخيرة حيّة تنهال منها البشرية حتى يومنا هذا.


وأضاف حليم: «مازالت العظة على الجبل يتغنّى بها الجميع أيّا كانت ديانتهم، فالمسيح الذي أعاد للإنسان إنسانيته أتعجّب، الآن، أن يتخلّوا عنها ويعرضوا فيلمًا بهذا السخف».


واختتم متحدث «الأرثوذكسية» قوله: «لا فيلم ولا مئات الأفلام تؤثر في نظرة البشرية للمسيح، سيغيب هؤلاء وينساهم التاريخ، لكن تشرق الشمس كل يوم تعلن الحق، فهو الطريق والحق والحياة وكل مَن هو بعيد عنه يسكن في الظلمة، فشمس تعاليمه لن تغيب والتاريخ شاهد على ذلك».


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. إيهاب توفيق ينهار في جنازة والده
» طبيب يفر من الفضيحة إلى الموت
» احذر استخدام معجون الأسنان في المناطق الحساسة: «آثار مدمرة»
» النواب الأمريكي يصدم ترامب ويطالبه بهذا الأمر
» القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم
» بعد تهديد الـ«كاف».. «فيفا» يحذر رئيس الزمالك
» استقالة حسام حسن من تدريب سموحة
» بعد الهجوم الإيراني.. «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها للعراق
» الوداد يُرسل البطاقة الدولية لمهاجم الزمالك
» تعرف على أبرز أدعية الرسول وقت نزول المطر والرعد
» رفع حالة الطوارئ بالقاهرة والمحافظات استعدادًا للأمطار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية