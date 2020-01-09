» الوداد يُرسل البطاقة الدولية لمهاجم الزمالك

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المصريون

الزمالك

الوداد

كابونجو كاسونجو

أرسل مسئولو الوداد البيضاوي المغربي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب الكونغولي.

وكان اللاعب قد انتظم مؤخرا في التدريبات الجماعية للفريق بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للحفاظ على لياقته الفنية والبدنية بعد نهاية مشواره مع الفريق المغربي.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي قد أكد أن مسألة قيد اللاعب ترجع للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.


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