موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

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حسن علام- متابعات

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أمطار

محافظات الجمهورية

مثيرة للرمال

تعرضت عدد من محافظات الجمهورية اليوم لموجة طقس سيئ، حيث شهد أغلبها نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط الأمطار، ما دفع بعض المحافظين لإعلان حالة الطوارئ وتشكيل غرف عمليات للمتابعة.

وحذرت هيئة الأرصاد، اليوم، من نشاط للرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتسبب اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.


وأضاف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الاضطراب سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأكد البيان، أنه يتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء و شمال الصعيد ، وأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية، تمتد خفيفة إلى متوسطة في القاهرة، ومناطق من شمال الصعيد .


القاهرة والجيزة

وتشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة ونطاق القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة وسط نشاط الرياح، فيما تستمر حالة عدم الاستقرار على كافة الأنحاء.


الإسكندرية

ولليوم الخامس على التوالي، واصلت موجة الطقس السيئ، ضرب سواحل الإسكندرية، يصاحبها عواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة، اليوم، في تراكم المياه بعدد من الشوارع بكافة الأحياء، خاصة المناطق الشعبية التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي، وأسفل الكبارى.


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