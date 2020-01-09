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رفع حالة الطوارئ بالقاهرة والمحافظات استعدادًا للأمطار

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طالب وزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي، المحافظين باستمرار رفع حالة الطوارئ بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تعيشها البلاد.

وتأتي حالة الطوارئ بشكل خاص في المحافظات التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتسهيل حركة المرور بالشوارع وحركة سير المواطنين وحل مشكلات الصرف الصحي.

وأكد شعراوي، في تصريحات صحفية الخميس، على قيام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظات التي تواجه سقوط الأمطار.

ويتم هذا التنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر، مشيراً إلى ان الغرفة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع في كافة المحافظات.

وقال إن غرفة عمليات الوزارة أكدت تعرض محافظات دمياط والدقهلية كفر الشيخ لسقوط أمطار متوسطة وجاري التعامل مع أي تجمعات ويجرى التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى بهم لمتابعة استمرار تصريف الأمطار وتفادى حدوث تجمعات للمياه حتى لا تتسبب في إعاقة المرور بالشوارع والميادين، كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه.

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