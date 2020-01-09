» الزمالك بزيه التقليدي أمام زيسكو

09 يناير 2020 - 05:46 م

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض في مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي حارس مرمى الفريق الأبيض زيه باللون الأصفر، في حين يرتدي فريق زيسكو زيه باللون البرتقالي، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

وأقيم الاجتماع الفني للمباراة مساء اليوم وحضره أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك ومسؤولي نادي زيسكو بالإضافة إلى طاقم التحكيم والمراقب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يمتلك الفريق الأبيض 4 نقاط في رصيده، في حين يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتي زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضا.