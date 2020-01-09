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رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لنظيره الجزائري

الحياة السياسية

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حسن علام- متابعات

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وزير الخارجية

سامح شكري

تبون

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية ، الذي وصل إلى الجزائر في وقت سابق اليوم.

وسلم الوزير شكري للرئيس تبون خلال اللقاء رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومن المقرر أن يلتقي شكري في وقت لاحق بنظيره الجزائري صبري بوقادوم؛ حيث من المقرر بحث سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدمًا، فضلًا عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.




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