» الصور الأولى لتحطم طائرة جنوب إفريقية بالكونغو

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تحطم طائرة،

الكونغو

الطائرة الاوكرانية

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، عن تحطم طائرة عسكرية جنوب إفريقية اليوم الخميس، أثناء هبوطها في مطار "جوما" شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وحسبما ذكرت "سبوتنيك انترناشيونال"، أنه حتى الآن، لا توجد معلومات حول الخسائر أو الأضرار التي لحقت نتيجة الحادث.

وبدأ مستخدمو الإنترنت في مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث، حيث قال مصوران، لم يكشفا عن هويتهما، أن مقاطع الفيديو والصور تظهر دخانا كثيفا يتصاعد من الطائرة، وأنه لا يبدو أن هناك أضرارا كبيرة في الطائرة.

ووفقا لمصدر في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO )، كانت الطائرة مسافرة من مدينة بني وكانت تقل جنودا من الوحدة الجنوب أفريقية.




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