فاجعة.. انتحار طفلة تقليدًا لمشهد "كندا حنا"

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تفاصيل صادمة عن انتحار طفلة بالكويت

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نشرت صفحة "إنها دمشق" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لطفلة انتحرت وهي تقلد مشهد انتحار الفنانة كندا حنا في مسلسل "خاتون".

وقالت الصفحة :" الطيف .. وفاة الطفلة بتول (9 سنوات) ، بعد محاولتها تقليد الفنانة كندا حنا في مسلسل خاتون حيث قامت بشنق نفسها في غرفتها".

وتابعت :" الحادثة وقعت في منزل الجد والجدة وبغياب الأم .. صغيرة على الموت رحلت مسرعة لم تكن تعلم ان ماتراه على الشاشة تمثيل وليس حقيقة ..مسلسل خاتون ولقطة شنقها ثم تحريرها ظل راسخا في ذهنها ..حبلا كانت تلعب به ربطته بمسكة الخزانة ونطت لم تصل قدماها الارض صارعت الموت ..خاتون نجت في المسلسل ..وبتول ماتت شنقا في الحقيقة".

وأضافت الصفحة :" انتبهوا لاطفالكم ومايشاهدون. .التلميذة بتول فاضل من الصف الثالث مدرسة رجب صالح طرطوس. .وداعاً للبرائة ، و رحمك الله " .

وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمنع هذه المشاهد أو منع الأطفال من مشاهدتها.

ويعتبر مسلسل "خاتون" أحد المسلسلات الشامية الأضخم إنتاجيا لهذا الموسم، ويتصدر قائمة أبطاله، نجوم سوريون، وممثلون لبنانيون، حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، عبر الأعمال العربية المشتركة.

وتستند أحداث المسلسل إلى قصة واقعية عن: "الفتاة الدمشقية خاتون، التي تمردت بدافع الحب، على قيم المجتمع الدمشقي، مما قادها لخوض مواجهات كبيرة".


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