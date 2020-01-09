مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

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إيران

الامارات

عبد الخالق عبد الله

نملة

سخر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله من التصريحات الإيرانية عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني .

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر : " إيران هددت وتوعدت بالانتقام لمقتل الإرهابي سليماني فولدت نملة.. لم يكن حتى جربوعا.. إيران أصبحت مثيرة للسخرية والشفقة".

وأضاف في سخريته من إيران : " بإمكان إيران الاتصال بالرمز الدولي 971 للمساعدة في تخفيف الضغوط عليها وخروجها من عزلتها ورفع العقوبات عنها. 971 هو الرمز الدولي الوحيد الذي يعتد به والقادر على كل ذلك إقليميا وعالميا من منطلق الحرص على حسن الجوار".

وعن رد الإمارات على الاستفزازات الإيرانية يقول أيضا عبد الخالق : " مهما حاولت إيران استفزاز الإمارات فان الإمارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية فقد أكدت مرارا أنها أعقل وأكبر من الانجرار لهذه المهاترات الإيرانية. وووجه رسالة لإيران قائلا : " نصيحة لإيران أن تتوقف عن تهديد الإمارات المسالمة التي تود الحفاظ علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الإمارات".


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