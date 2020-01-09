"احتفل بعيد ميلاده ومات".. تفاصيل جديدة في وفاة والد إيهاب توفيق

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حريق هائل في فيلا والد إيهاب توفيق

ايهاب توفيق

والد ايهاب توفيق

حريق فيلا ايهاب توفيق

وفاة والد ايهاب توفيق

فجرت مصادر مقربة من الفنان إيهاب توفيق، عدة مفاجآت مدوية عن وفاة والده، إثر حريق اندلع في فيلته، صباح اليوم الخميس، وأسفر عن مصرعه.
وكشف صديق الفنان إيهاب توفيق، عن أن والده توفي  بعد ساعات قليلة من الاحتفال بعيد ميلاد نجله. 

وقد لقى والد الفنان إيهاب توفيق مصرعه، فى الحريق الذى شب بفيلا الفنان صباح اليوم الخميس بمدينة نصر، حيث تعرض لاختناق ما أسفر عن مفارقته الحياة.
كما أسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء المعاينة، وبيان سبب الحريق.

وكان حريق اندلع  صباح اليوم ، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وإصابة والد الفنان باختناق ونقل إلى المستشفى.

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