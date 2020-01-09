» "ارجع لطبيب نفسي".. رد الإفتاء على سؤال متابع لها

09 يناير 2020 - 01:59 م

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن حكم الاعتراض على أحكام الله كراهية ما أنزل الله، لا يعتبر كفرًا وليس سبب دخول النار؟، ذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيس بوك".



وقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين: "الشخص الكافر لا يخشى غضب ربنا ولا يخاف من الله، ولا يؤمن بوجود الله، ويدخل في تحدٍ لله سبحانه وتعالى، معقبا: "الكفر هو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة".



وناشد مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، السائل بمراجعة طبيب نفسي، مؤكدًا أن ما يحدث له نوع من الوسواس القهري وليس اعتراض على أحكام الله، وهو من حديث النفس وليس من الشيطان، وعليه أن يكثر من ذكر الله".

