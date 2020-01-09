» حكم رسم الحواجب بالتاتو لمن ليس لها حاجب.. الإفتاء تجيب

09 يناير 2020 - 01:48 م

حكم رسم الحواجب بالمايكرو بيلدنج لمن ليس لها حاجب.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية ، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ".



وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، ردا علي السؤال، إنه يجوز للمرأة رسم حاجبها بطريقة المايكرو بليدنج التي يستخدم فيها الشفرة وتثبث لعدة شهور، بشرط أن يكون ذلك في الطبقة العليا من الجلد بحيث لا ينتج عنه خروج دم.



وأضاف أنه إذا ترتب على الرسم خروج دم؛ فإنه يكون حرامًا لأنه حينئذ ستختلط الصبغة بالدم والدم النجس سينحبس أسفل الجلد".



وأوضح أن هناك نوعين في عمل تاتو الحواجب النوع الأول وهو لا يجوز ومحرم شرعا، لأنه يتم بإخراج الدم بمكان الحاجب ثم حشوه بمادة ملونة ويتسبب ذلك في ألم شديد، لافتا إلى أنه حرم بسبب حبس الدم النجس والحشو مادة نجسة وما يسببه من آلام



وتابع أمين الفتوى، أن هناك نوعا يجوز ولا إثم فيه، ويكون رسم عن طريق تقنية جديدة تشبه الحنة ويكون على الطبقة الأولى للجلد ولا يتخللها ويزول بعد فترة زمنية معينة، فهكذا يتم رسم الحواجب بدون ألم أو حشوه مادة نجسة تحت الجلد.

