إصابة العشرات في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للأمم المتحدة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الأمم المتحدة

قصف صاروخي

مالي

أفادت تقارير صادرة عن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة أوليفيير سالجادو، اليوم، الخميس، أن حوالي 20 شخصا، من بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبوا في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في شمال مالي.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن ستة من جنود حفظ السلام أصيبوا بجروح بالغة.

وبحسب التقارير فإن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات الأمم المتحدة والفرنسية ومالي.

وكانت سبوتنيك إنترناشيونال قد أفادت في نبأ عاجل لها بأن القاعدة تقع في بلدة تيساليت في منطقة كيدال.

من جانبها لم تؤكد سلطات مالي حتى الآن مصدر الصاروخ، والعدد الحقيقي لضحايا القصف الصاروخي.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد كانت قد أنشئت لتحقيق الاستقرار في مالي  في عام 2013 بسبب احتجاجات اندلعت ضد الحكومة وقتها.


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