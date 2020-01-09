الجندى: اللي أفتي بكدا مش فاهم حاجة

09 يناير 2020 - 01:22 م

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحلف على المصحف ليس بدعة كما يردد البعض وليس أمرا مكروها، معقبا: "اللي أفتى بكدا مش فاهم حاجة".



وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "أن كفارة الحلف بالمصحف، عند كل الأئمة عليه كفارة يمين، حال رجوعه فى حلفه.



وتابع: "الإمام أحمد بن حنبل، قال من حنث بحلفه على المصحف يكفر عن كل آية فى كتاب الله، يعنى القرآن 6236 مضروبين فى تكلفة 10 مساكين".

