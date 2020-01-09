الجندى: اللي أفتي بكدا مش فاهم حاجة

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أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحلف على المصحف ليس بدعة كما يردد البعض وليس أمرا مكروها، معقبا: "اللي أفتى بكدا مش فاهم حاجة".

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "أن كفارة الحلف بالمصحف، عند كل الأئمة عليه كفارة يمين، حال رجوعه فى حلفه.

وتابع: "الإمام أحمد بن حنبل، قال من حنث بحلفه على المصحف يكفر عن كل آية فى كتاب الله، يعنى القرآن 6236 مضروبين فى تكلفة 10 مساكين".

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