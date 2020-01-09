» "الموسيقيين" تنعي إيهاب توفيق في وفاة والده

09 يناير 2020 - 12:25 م

نعت نقابة المهن الموسيقية، صباح اليوم الخميس، الفنان إيهاب توفيق، في وفاة والده، إثر اندلاع حريق في فيلته بمدينة نصر .

وقالت النقابة فى بيان لها "ببالغ الحزن والأسى تتقدم نقابة الموسيقيين بخالص التعازى للفنان إيهاب توفيق فى وفاة والده إثر حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها فجر اليوم".

ووجه الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين مجلس الإدارة بمؤازرة إيهاب توفيق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة حريق شب فى فيلا المطرب إيهاب توفيق، والذى أسفر عن مصرعه، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.