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لأول مرة.. فيديو نادر لوالد إيهاب توفيق بعد وفاته

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ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
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فيديو نادر

والد ايهاب توفيق

حريق فيلا ايهاب توفيق

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، صباح اليوم الخميس، عقب نشوب حريق فيلا إيهاب توفيق، الذي أسفر عن وفاة والده، متأثرًا بإصابته بالاختناق. 

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو نادر لأحمد توفيق، والد الفنان إيهاب توفيق، متحدثا عن الصفات التى يتمتع بها نجله وعن ذكرياتهما معًا ومع شقيقه الراحل، قائلا: "الابن إيهاب توفيق الأكبر وحاليا الوحيد، كان له أخ وتوفى كان عنده 14 سنة والحادث أثر على إيهاب لأن الاثنين كانوا عايشين مع بعض وإيهاب بقى وحيد وانعزل بسبب رحيل شقيقه، وإيهاب من صغره كان بيحب الفن كنت بشجعه إنه يكون موسيقى وليس مغنيا وعندى اهتمامات فنية فوارث الفن منى".

وتابع والد إيهاب توفيق، فى الفيديو، قائلاً: "إيهاب مطرب دارس وليس هاويا فى مطربين كتير بيطلعوا معندهمش خلفية ولكن لازم دراسة من جيل إيهاب بحب اسمعهم مصطفى قمر وحميد الشاعرى، وأسوأ عادات إيهاب توفيق الكسل والعند وبختار معاه الأغانى والكلمات والرأى مشترك ما بينا، وإيهاب طيب وليس مغرورًا كما يشاع فى الوسط الفنى وخجول شوية وإيهاب توفيق كان طفل شقى جدا".

وتوفى، اليوم، والد الفنان إيهاب توفيق إثر اندلاع حريق داخل فيلته فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، ما أدى إلى وفاة والد الفنان مختنقا.

 

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