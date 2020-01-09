إنجاز جديد لـ"صلاح" يتفوق به على نجوم العالم

09 يناير 2020 - 11:34 ص

تفوق جناح أيسر ليفربول النجم المصرى محمد صلاح، على الأرجنتيني ليونيل مسيي فى تصنيف جديد لأغلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية.

ونشر المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES " على موقعه الإلكتروني، تصنيفا يضم قيمة اللاعبين السوقية بمختلف دوريات العالم.

وبوأ "CIES " النجم الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان) المركز الأول بقيمة ناهزت الـ265 مليون يورو، متبوعا بلاعب مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج (223.7 مليون يورو).

واحتل "مو صلاح" المركز الثالث، حيث حدد فريق أبحاث المركز قيمته السوقية بـ175 مليون يورو، متفوقا بذلك على نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي، الذي جاء في المركز الثامن بـ125 مليون يورو.

وقال المركز إن عددا من العوامل أخذت بعين الاعتبار في تحديد قيمة اللاعبين السوقية، مثل العمر والفريق ومدة العقد والمركز.