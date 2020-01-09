تامر أمين:الناس دي بكاشة وبتمثل علينا

09 يناير 2020 - 11:31 ص

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن الوضع السياسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "كل اللي بيحصل ده بكش والناس دي بتمثل علينا".



وأضاف"أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"،:" هناك آراء تشير إلى أن الضربة الإيرانية للقواعد العسكرية الأمريكية في العراق مجرد تمثيلية هزلية بين البلدين.



وتابع:"بالفعل يوجد عداء بين إيران وأمريكا تاريخي ولكن هناك تنسيق فيما بينهما و"مغازلة تحت التربيزه الأقدام ".



وأكمل: "أمريكا تحارب إيران ولكن الشعب العراقي يدفع الثمن لأنه على أرضه"، لافتا إلى أن الشعب العراقي مازال يدفع فاتورة الغزو الأمريكي.

