» منى فاروق تثير ضجة في أول ظهور لها مع شقيقها

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مني فاروق

شقيق منى فاروق

أثار ظهور شقيق الفنانة منى فاروق، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر أول ظهور له معها بعد أزمة الفيديوهات الإباحية التي سجنت على أثرها. 

ونشرت الفنانة منى فاروق عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لها أثناء استقبالها لشقيقها فى مطار دبى الدولى وهو أول ظهور له معها بعد أزمتها الأخيرة.

وظهرت منى فاروق فى الفيديو فى حالة سعادة غامرة واستقبلت شقيقها مصطفى بالأحضان والقبلات بصالة المطار.

وعلقت منى فاروق على الفيديو قائلة : "نورت دارك حبيبى أخى مصطفى .. تفاءلوا بالخير تجدوه".

يذكر أن الفنانة منى فاروق تقوم بتصوير عمل فني جديد في دبي لم تكشف أي تفاصيل عنه.

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