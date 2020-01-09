الفقي: السيسي مش سهل ..وإذا فرضت الحرب سنحارب

09 يناير 2020 - 10:28 ص



وصف الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والمحلل السياسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي،بـ"الرجل الحازم"، قائلا: "السيسي مش سهل ويعرف متى يكون قويا وحادا".



وأضاف الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه من حق مصر أن ترسل إشارات من خلال المناورات العسكرية، للرد على التهديدات التركية".



وتابع :" أبغض السياسات عند العالم الحروب، مثلما أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن إذا فرضت علينا سنحارب".



ونوه بأن الولايات المتحدة، غير مؤيدة تمامًا لتحركات تركيا في ليبيا، موضحا أن التدخل التركي في ليبيا، محاولة غير أخلاقة لحصار مصر، معقبا: "التنبؤ بالوضع القادم صعب، ولكن قد تكون هناك تهدئة مفاجئة في أوضاع المنطقة، والمنطقة غير قابلة لمواجهات مباشرة، ولكن الضربات هنا وهناك".

