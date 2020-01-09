  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيس الكنيسة الإنجيلية : قاسم سليماني نفذ مشروع المسيح

رئيس الكنيسة الإنجيلية : قاسم سليماني نفذ مشروع المسيح

ايهاب توفيق

أول فيديو.. لحظات محاولة إنقاذ إيهاب توفيق لوالده

صلاح

إنجاز جديد لـ"صلاح" يتفوق به على نجوم العالم

هدير نبيل

فنانة شهيرة عن اتهامها بالشذوذ: محدش فاهمني

فيلا ايهاب توفيق

الصور الأولي لحريق فيلا إيهاب توفيق ..ووفاة والده

مشاري راشد

للمرة الثانية.. مشاري راشد يروج لمحل عطوره بأحاديث نبوية

مصطفي الفقي

الفقي: السيسي مش سهل ..وإذا فرضت الحرب سنحارب

فيلا ايهاب توفيق

مفاجآت في وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

نانسي عجرم

سيناريو غير متوقع فى قضية قتيل منزل "نانسي عجرم"

ايهاب توفيق

فيديو.. آخر ظهور لوالد إيهاب توفيق قبل وفاته

حريق هائل في فيلا والد إيهاب توفيق

الصفحة الأخيرة

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

حريق فى مركب سياحي بالأقصر

#

عشرات الإصابات في حريق بمكة المكرمة

#

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق إيتاي البارود

#

اندلاع حريق هائل بحديقة الحيوان بالجيزة

حريق

ايهاب توفيق

فيلاوالد ايهاب توفيق

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في فيلا والد الفنان إيهاب توفيق، فيما جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

تلقت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وأوضح مصدر أمني أنه يجرى حاليًا حصر للخسائر، فيما أشار إلى أضرار كبيرة بموقع الحريق.

وفي السياق، كشف مصدر في مديرية أمن القاهرة أن المعاينة الأولية لحادث حريق فيلا إيهاب توفيق تشير إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.

وأضاف المصدر أنه بالفحص والمعاينة وسؤال العاملين بالمنزل، أكدوا أن النيران اشتعلت بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، لم يستطع أحد السيطرة عليها، ما أسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو .. لحظات مرعبة لطفل يسير على حافة شرفة منزله
» منى فاروق تثير ضجة في أول ظهور لها مع شقيقها
» "بـ5 جنيهات".. سائق توك توك يتحرش بطفلة
» مفاجأة في حادث الطائرة الأوكرانية.. الطيار لم يقم بهذا الأمر
» مؤتمر صحفى لـ"كارتيرون" للحديث عن مواجهة زيسكو
» فايلر يبلغ لجنة التخطيط برغبته في رحيل هؤلاء اللاعبين
» فنانة شهيرة لـ"نانسي عجرم": عمري ما حبيتك .. ربنا ينتقم منك
» فايلر يطالب الخطيب بالتعاقد مع واحد من هؤلاء الثلاثة
» ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 706 جنيهًا
» «كنت بتصرف في ذبيحة».. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة كفر الدوار
» حافلة برشلونة تتعرض لموقف غريب بالسعودية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية