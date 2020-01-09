حريق هائل في فيلا والد إيهاب توفيق

09 يناير 2020 - 09:48 ص

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في فيلا والد الفنان إيهاب توفيق، فيما جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

تلقت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وأوضح مصدر أمني أنه يجرى حاليًا حصر للخسائر، فيما أشار إلى أضرار كبيرة بموقع الحريق.

وفي السياق، كشف مصدر في مديرية أمن القاهرة أن المعاينة الأولية لحادث حريق فيلا إيهاب توفيق تشير إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.

وأضاف المصدر أنه بالفحص والمعاينة وسؤال العاملين بالمنزل، أكدوا أن النيران اشتعلت بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، لم يستطع أحد السيطرة عليها، ما أسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.