عرض أوروبي لنجم الزمالك بقيمة 70 مليون جنيه

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن عرض تقدم به نادي أوروبي لضم مصطفى محمد نجم الزمالك.
وقال "زكي" إن وكيل مصطفى محمد استطاع الحصول على عرض أوروبي لضمه بقيمة تصل إلى 4 مليون دولار تقريبا (ما يقارب 70 مليون جنيه) .
وأضاف: العرض اسكتلندي .. وإدارة الزمالك رفضت الأمر ، بالتالي اقترح وكيل مصطفى محمد أن يتم تعديل عقده.
وتابع: مصطفى محمد طلب من وكيله أن يضع له شرطًا جزائيا يتيح له الرحيل من الزمالك نظير مبلغ مالي معقول.
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