سر خطير عرفته والدة قتيل "نانسي عجرم" قبل الحادث بساعات

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قتيل فيلا نانسي عجرم
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أحمد عادل شعبان

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قتيل فيلا نانسي عجرم

روت والدة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا "نانسي عجرم" - أسرارا جديدة عن الحادث ، كاشفة عن طبيعة علاقة نجلها بالفنانة اللبنانية الشهيرة و زوجها.

وقالت في تصريحات صحفية إن نجلها كان يعيش في لبنان مع زوجته ويعمل "جنانيني" بشكل متقطع وقد تعامل مع العديد من الفنانين اللبنانية والفنادق في بيروت.

وأشارت إلى أن زوجة نجلها أخبرتها قبل الحادث بيوم أن ابنها سوف يذهب لاستلام بعض المستحقات المالية من أحد العملاء ومن ثم سوف يعودوا للإقامة في سوريا بعد أن ضاق بهم الحال في لبنان.

وتابعت: لم يكن نجلي يتعامل بشكل مباشر مع نانسي عجرم وإنما كان يتعامل مع مدير أعمالها جيجي لامارا وقد طالبه بمستحقاته أكثر من مرة.

يشار إلى أن جيجي لامارا رفض بشكل قاطع ما تردد مؤكدًا أنه ولا نانسي ولا أسرتها يعرفون القتيل.

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