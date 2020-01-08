المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين في قضية «رشوة المطار»

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، معاقبة ضابط بميناء القاهرة الجوي "مفصول" واثنين آخرين، بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهم بتلقي وتقديم رشوة بقصد تهريب أدوية عبر مطار القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المطار"، كما قضت ببراءة 4 متهمين آخرين.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت التحقيقات في فبراير 2018، طلب المتهم الأول "ضابط مفصول" عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن أخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثاني 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة، نظير تمريره حقيبة عقاقير إلى داخل الدائرة الجمركية، وتسليمها للمتهم الثاني بصالة السفر دون تفتيش.

وأسندت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الخامس التوسط في جريمة الرشوة، كما نسبت للمتهمين السادس والسابع، تقديم رشوة المتهم الأول للإخلال بواجبات وظيفته.