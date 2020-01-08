مقتدى الصدر يعلن انتهاء الأزمة بين إيران وأمريكا

08 يناير 2020 - 09:14 م

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إن الأزمة التي اندلعت بين إيران والولايات المتحدة قد انتهت.

جاء هذا في بيان له قبل قليل، عقب ساعات من قصف إيران قاعدتين أمريكيتين في العراق.

كما دعا الفصائل العراقية إلى الصبر وعدم إطلاق أي عمل ضد الأمريكيين.

وجاء في البيان: "هذه الأزمة الكأداء قد انطوت وخصوصا بعد خطاب (الرئيس الأمريكي وخطاب الجمهورية الإسلامية، إن الإسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد عن الخمسة عشر يوما وبلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية ومن خلال تقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة وغيرها من الأمور التي ذكرناها سابقا".

وأكمل: "كفى استهتارا من بعض الكتل السياسية وكفى عنادا من المتظاهرين وإلا ضاع العراق.. وذلك لعدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا من أي دولة من دول الجوار أو من كبيرة الشر أمريكا".