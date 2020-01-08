الجيش الليبي يطالب شركات الطيران بهذا الأمر العاجل

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حسن علام- متابعات

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برشلونة

طالب اللواء أحمد المسماري، الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي، شركات الطيران الالتزام بالحظر الجوي على مطار معيتيقة والقاعدة الجوية بطرابلس، معلنًا توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس.
وأضاف المسماري، في بيان مصور على موقعه الرسمي بالفيسبوك: «على شركات الطيران الالتزام بالحظر الجوي على مطار معيتيقة والقاعدة الجوية بطرابلس، وعدم تعريض طائرتها لخطر التدمير»، على حد وصفه.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت في وقت سابق اليوم ،عن توسيع منطقة الحظر الجوي التي أعلنت عنها في وقت سابق ، لتشمل مطار وقاعدة معيتيقة الجوية وذلك إعتباراً من هذا اليوم ؛ كما طالبت شركات النقل بضرورة مراعاة ذلك والإلتزام التام بما تم الإعلان عنه وعدم تعريض طائراتها للخطر.


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