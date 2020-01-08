» فيديو.. التحرش جنسيًا بفتاة كويتية يشعل الغضب

08 يناير 2020 - 08:49 م

أثار مقطع فيديو يوثق التحرش بفتاة في أحد شوارع الكويت، موجة من الغضب بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو المتداول فتاة تقود سيارة وهي تتعرض للتحرش من قبل شاب أثناء وقوفها بإشارة مرور.

ويسمع بوضوح صوت الشباب الذي يتحرش بالفتاة بعبارات خادشة، الأمر الذي أثار حالة من الاستهجان على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويجرم القانون الكويتي التحرش الجنسي، وتصل عقوبته إلى الحبس سنتين، و5 آلاف دينار غرامة.

ويندرج تحت التحرش اللمس، والكلام، والمحادثات الهاتفية، والاتصالات المعبرة والدالة على ذلك، التي تكون ذات مغزى جنسي سواء وقع من رجل أو امرأة.