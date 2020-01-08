زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة فالنسيا

08 يناير 2020 - 08:31 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، فى نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.





ويبدأ الريال مباراة فالنسيا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا





الدفاع: كارفخال ، راموس ، فاران ، ميندى





الوسط: كروس ، فالفيردى ، كاسيميرو



