» صور.. تمزق فستان مذيعة شهيرة أثناء قراءة نشرة الأخبار

واجهت المذيعة ليز بيكون، قارئة الأخبار بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، موقفًا محرجًا قبل دقائق من ظهورها على الهواء لقراءة النشرة المسائية، بعد أن تمزّق فستانها، وهو ما دعا زملاءها للتدخل لإنقاذ الموقف.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحف بريطانية, كانت "بيكون" تستعد لتقديم نشرة الأخبار المسائية على الهواء مباشرة، حين تمزّق سحاب فستانها الأسود، وبدا مفتوحًا من فوق ظهرها.

إلا أنه لم يكن لدى "بيكون" وقت لتبديل الفستان، ليتدخل طاقم استوديو الهواء بوضع شريط لاصق فوق السحاب الممزق، وربطوا فوقه معدات الميكروفون.

قالت "بيكون": "لم أرتد الفستان من قبل، كان الأمر صعبًا بعض الشيء، لكنني اعتقدت أن السبب في ذلك هو أن الفستان ضيق تمامًا على أي حال. لم أتصور أن سيتمزق بعد نصف ساعة فقط".

وكان الفستان مهدى من والدتها لها في عيد ميلادها في ديسمبر. واستطاعت الظهور لمدة 30 دقيقة دون أن يلحظ أحد أن الفستان ممزق.

قالت "بيكون": "نحن نظهر على الهواء في الساعة 6:30 مساءً وحوالي الساعة 6.10 مساءً، شعرت بهذا المأزق، طلبت من المخرج أن يأتي ويلقي نظرة، وعندما رأى ذلك، طلب وضع لاصق لتغطية الجزء الممزق من الفستان".

وتابعت: "لم يكن لدي أي خيارات أخرى. توجد غرفة ملابس، لكنني لا أحفظ أي فساتين فيها، وهذا سيتغير من الآن فصاعدًا. كان هناك ثلاثة أشخاص يساعدونني، إلى جانب زميلي ديفيد جارمستون في محاولة لتهدئتي".

وظهرت المذيعة بالفعل في الموعد المحدد للنشر، ولم ينتبه المشاهدون إلى أي مشكلة بالفستان عند بدء البث المباشر، لكنها كانت أثناء ذلك تشعر بالرعب.

تقول: "لم أستطع الاسترخاء طوال النشرة، على غير عادتي، كنت أظن أنه يتحرك، وكنت أشعر بالخوف من أنه يتمزق مجددًا".











