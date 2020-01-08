فنان شهير يشكو غلاء فاتورة الكهرباء:«37 ألف والشقة مقفولة»

08 يناير 2020 - 08:04 م

عبر المخرج والفنان عمر زهران، عن صدمته من غلاء فاتورة الكهرباء التي بلغت 37 ألف جنيه لشقته، مشيرًا إلى أن الشقة مغلقة وغير مستعملة إلا نادرًا جدًا، حسب قوله.

ونشر الفنان صورة من فاتورة الكهرباء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب تعليقًا عليها: "مش قادر أصدق، بيت مقفول ومش عايش فيه جايللي فاتورة الكهرباء بسبعه وتلاتين ألف جنيه مصري".

وتابع زهران: "أي والله العظيم، 37 ألف جنيه مصري.. أنا عمال افكر ليه بيحصل كده.. الشقة مغلقة، وغير مستعملة إلا في النادر جدا".

يُذكر أن عمر زهران، يشارك حاليا في تصوير مسلسل "اطمني"، فيما طالبه متابعوه أن يتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الكهرباء وسوف يتم التحقيق في الأمر.



