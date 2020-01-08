«شكري»: الدعم التركي للجماعات المتطرفة في ليبيا مستمر

08 يناير 2020 - 07:47 م

ندد وزير الخارجية سامح شكري، بدعم تركيا لـ"الجماعات المتطرفة" بليبيا، مشددًا على ضرورة وقف القتال هناك.

تصريحات "شكري" جاءت عقب اجتماعه مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في القاهرة، اليوم الأربعاء، لبحث الأزمة الليبية.

ووصف الوزير الجماعات المسيطرة على الغرب الليبي بـ"التيارات الظلامية"، كما شدد على أن أنقرة تواصل دعمها لهذه التيارات.

وذكر "شكري" أن "قوى العنف والتطرف في ليبيا لم تقبل نتيجة الانتخابات وقامت بطرد الطرف الفائز"، مشددًا على تنفيذ الحلول السياسية التي لابد أن يتفاوض عليها القوى الشرعية.

وقال إن على المجتمع الدولي أن يسعى لإحداث التوافق في ليبيا، مشيرا إلى تركيا لا تشارك في هذا الأمر، متهما أنقرة بدعم "جماعات متطرفة".

وأشار الوزير إلى أن الصراع في المنطقة يحتاج إلى حلول سياسية لا قوى عنف أو تيارات إرهابية متطرفة، مؤكدا على ضرورة العودة إلى المسار السياسي في ليبيا.

وحول الاتفاق بين حكومة تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج قال إنه "انتهاكا للشأن الليبي، ومحاولة لضرب الجهود الليبية والدولية الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية".