غموض موقف كاسونجو في الزمالك

08 يناير 2020 - 07:46 م

حدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مصير اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مع النادي.











وقال أمير مرتضى عبر موقع ناديه الرسمي "كاسونجو لاعب على ذمة الزمالك، ويؤدي في الوقت الحالي تدريبات مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، وبموافقة الجهاز الفني للفريق".









وأشار "وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون، لا يزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر".







