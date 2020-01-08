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شكري: الأزمة الليبية لن تحل إلا بهذه الطريقة

الحياة السياسية

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حسن علام- متابعات

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ليبيا

وزير الخارجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الأزمة الليبية الحالية لن تحل إلا بالطريقة السياسية، مشددًا على أنه لا سبيل للحل سوى هذا.

وأضاف  إن الاجتماع الرباعي بين مصر وفرنسا وقبرص واليونان جاء مثمرًا لبحث الازمة الليبية، مؤكدًا أن الصراعات الاقليمية لن تجد حلا جذريا بالوسائل العسكرية وإنما الحل للازمة الليبية يجب أن يكون سياسيًا.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي حول الاجتماع التنسيقي الوزاري الذي تستضيفه مصر لبحث التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، أن قوى العنف والتطور والظلام في غرب ليبيا عندما خسرت الاستحقاقات الليبية 2014 وطردت الممثل الشرعي لليبيا إلى شرق البلاد. 

وتابع «الحلول السياسية في ليبيا من الضروري أن تتفاوض عليها القوى الشرعية، مؤكدا أن الدعم التركي متواصل للجماعات المتطرفة».

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