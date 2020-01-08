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«إزالة ورم خطير».. فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية

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سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
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محمد فضل

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عملية جراحية

الوجه

ورم

سيرين عبدالنور

صدمت الفنانة اللبنانية ?سيرين عبد النور? متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي

، بإعلان خضوعغها لعملية جراحية لإزالة ورم من خدها.

ونشرت سيرين صوراً لها خلال تواجدها في عيادة الطبيب، معلنة إجرائها عملية وصفتها بالبسيطة في وجهها، مؤكدة أن كيس دهني أحتاج إلى مدة من العلاج ثم سيتم إزالته بعملية جراحية.

وانهالت على الفنانة تعليقات الجمهور والفنانين، داعين لها بالشفاء العاجل والعودة إلى عملها الفني.


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