» خارجية العراق تستدعي سفير إيران بسبب الهجوم الصاروخي

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الخارجية العراقية

السفير الإيراني

الهجوم الإيراني

القواعد الأمريكية العراق

استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الإيراني في بغداد، للتعبير عن رفضها لخرق السيادة العراقية.

وأعلنت الوزارة استدعاء السفير الإيراني في بيان لها، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قائلةً «ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأضافت: «تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8 /1 /2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية».

وتابع بيان الخارجية العراقية: «إنَ وزارة الخارجية إذ ترفض تلك الاعتداءات، وتعدها خرقا للسيادة العراقية، فإَنها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة».

وذكر البيان: «كما نشدِد على أن العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممرًا لتنفيذ اعتداءات، أو مقرًا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار».

واستهدفت إيران القواعد الأمريكية في العراق، ما تسبب في رفض واستنكار عراقي للخرق السيادي لأراضيها.


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