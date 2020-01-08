توجيهان من «السيسي» للحكومة بشأن دول الجوار

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمضي في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وذلك في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما وجه الرئيس باستكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، لما لذلك من مردود خدمي واستثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكل القطاعات والأجيال القادمة، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.


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