» أبوعلى: هذا ما وعدني به رئيس الفيفا

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قال كامل أبوعلي رجل الأعمال ورئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر إنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة حفل أفضل لاعب في العالم في مدينة الغردقة، وقلت له "شوف أنت بتحلم بإيه وأنا أنفذه"، ووعد بدراسة الأمر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم عقب انتهاء حفل الكاف لأفضل لاعب في القارة مساء أمس.

وأضاف أن أحمد أحمد، رئيس الكاف، يدرس أيضا إقامة حفل الكاف لعامين قادمين ولكن بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي.

وتابع أبوعلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره العديد من الصحفيين والإعلاميين بالقنوات الرياضية المصرية، أنه خصص للاعب ساديو ماني سويت يحمل اسمه نفس الأمر من أرسين فينجر وتقبلا الأمر على أن يأتيا إلى الغردقة في العطلات.

وطالب أن تكون هناك قوانين البلد أخف من الموجودة، خاصة تجاه المجال السياحي حتى ننهض بالقطاع السياحي بشكل أكبر، كاشفا عن أن هناك مشروعًا رياضيًا كبيرًا في مرسى علم سوف يحتضن جميع الفرق الأوروبية حتى يكون لهم مكان يقيمون معسكرهم فيه.

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