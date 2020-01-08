أمريكا تكشف مفاجأة: كيف نجى جنودها من صواريخ إيران؟

08 يناير 2020 - 04:40 م

أعلنت أمريكا عدم وجود إصابات في صفوف الجنود المتواجدين داخل القواعد العسكرية في العراق، على إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين لها فجر اليوم.

وكشف مسؤول عسكري أمريكي إن الجيش الأميركي تلقى إنذارا مبكرا بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية ، على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق، فجر الأربعاء .

وأضاف المسؤول الأميركي لشبكة "سي إن إن" ، أن الإنذار الذي تلقاه العسكريون الأميركيون كان مبكرا، وكافيا حتى تمكنوا من الوصول إلى الغرف المحصنة في القاعدة ، قبل وصول الـ 15 صاروخاً .

وربما يفسر هذا الأمر عدم سقوط قتلى في صفوف العسكريين الموجودين في القاعدة، التي زارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2018.

وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة، جوناثان هوفمان قال في بيان “خلال الأيام الأخيرة وردّاً على تهديدات إيران وأفعالها اتّخذت وزارة الدفاع كل التدابير المناسبة لحماية أفرادنا وشركائنا”.