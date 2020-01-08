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"الكركم" يعالج 8 أنواع من السرطان

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الكركم
الكركم
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متابعات- أمينة عبد العال

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السرطان

سرطان الثدى

الكركم

كشف باحثون من جامعة تمبل في فيلاديفيا عن أهمية" الكركم" في علاج العديد من أنواع السرطان، لكونه له فاعلية كبيرة في وقف تطور الأورام، لاحتوائه علي مركب كيميائي يمكنه من المساهمة في علاج 8 أنواع من السرطان.

وأنواع السرطان التي يساعد " الكركم" في علاجها" سرطان الثدي و الرئة والمعدة والبنكرياس والدم والأمعاء ونخاع العظام والبروستاتا".

وأشار الباحثين إلي أن الكركم يمنع نقل المواد الغذائية إلي الأورام كما يمنع موت الخلايا السليمة عن طريق منع الخلايا السرطانية من إطلاق البروتينات الضارة.

 


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