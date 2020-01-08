» رامي يوسف يحتفل بجائزة "جولدن جولب" على طريقته الخاصة

08 يناير 2020 - 02:31 م

نشر المصري رامي يوسف ، عبر حسابه على "انستجرام"، مقطع فيديو أثناء تواجده بأحد المطارات الأمريكية، بعد فوزه بجائزة "جولدن جولب"،حيث قام بتصوير جائزته،تعبيرًا عن فرحته بالجائزة .



ونشر رمي يوسف، فيديو آخر لإحدى موظفات المطار، وهى تحمل الجائزة، بعد أن أخرجتها من علبتها، لتتبادل الضحكات مع رامى.

وفاز أول أمس المصرى رامي يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل تليفزيوني في جوائز جولدن جلوب عن مسلسل "رامى"، وهو ما جعله يتصدر قائمة الأمثر بحثُا على مواقع التواصل الاجتماعي .



