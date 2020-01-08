» احتفال خاص لـ "رامي يوسف" بجائزة "جولدن جلوب"

08 يناير 2020 - 02:31 م

نشر المصري رامي يوسف، عبر حسابه على "انستجرام"، مقطع فيديو أثناء تواجده بأحد المطارات الأمريكية، بعد فوزه بجائزة "جولدن جلوب"،حيث قام بتصوير جائزته، تعبيرًا عن فرحته بالجائزة .

ونشر رامي، فيديو آخر لإحدى موظفات المطار، وهى تحمل الجائزة، بعد أن أخرجتها من علبتها، لتتبادل الضحكات معه.





وفاز أول أمس المصرى رامي يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل تليفزيوني في جوائز جولدن جلوب عن مسلسل "رامى"، وهو ما جعله يتصدر قائمة الأمثر بحثُا على مواقع التواصل الاجتماعي .



وولد رامي ولد فى مدينة نيويورك وتحديداً في الـ 26 من شهر مارس 1991، لأبوين مصريين مسلمين، كما درس الاقتصاد والعلوم السياسية داخل إحدى الجامعات الأمريكية فى ولاية نيوجرسي، قبل أن يتخذ قراره بدخول عالم التمثيل ودراسته في الـ 20 من عمره.



