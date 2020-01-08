» هذه الأعراض تدل علي التهاب الطحال

08 يناير 2020 - 02:30 م

كشفت الجمعية الألمانية للطب الباطني عن بعض الأعراض التي تشير إلي أن صاحبها يعاني من التهاب في الطحال.

ومن أهم هذه الأعراض تضخم الطحال بحيث يمكن تحسسه ـ شحوب الوجه بسبب فقر الدم ، كثرة الإصابة بالعدوي ، نزيف الأنف المتكرر والحمي والشعور العام بالتعب والإعياء.

ولفتت الجمعية إلي أن هناك العديد من الأسباب لالتهابات الطحال أهمها العدوي البكتيرية أو الفيروسية أو أمراض المناعة كالروماتيزم و أمراض كرات الدم الحمراء مثل فقر الدم المنجلي وفقر دم حوض البحر المتوسط أو تليف الكبد أو وره الغدد الليمفاوية.

وللعلاج أكدت الجمعية أن اللجوء للطبيب هو الحل الأمثل والذي غالبا ما يوصي بالمضادات الحيوية أو قد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل.