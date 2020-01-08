» هذه الأعراض تدل على التهاب الطحال

08 يناير 2020 - 02:30 م

كشفت الجمعية الألمانية للطب الباطني عن بعض الأعراض التى تشير إلى أن صاحبها يعاني من التهاب في الطحال.

ومن أهم هذه الأعراض تضخم الطحال بحيث يمكن تحسسه ـ شحوب الوجه بسبب فقر الدم، كثرة الإصابة بالعدوى، نزيف الأنف المتكرر والحمي والشعور العام بالتعب والإعياء.

ولفتت الجمعية إلى أن هناك العديد من الأسباب لالتهابات الطحال أهمها العدوي البكتيرية أو الفيروسية أو أمراض المناعة كالروماتيزم وأمراض كرات الدم الحمراء مثل فقر الدم المنجلي وفقر دم حوض البحر المتوسط أو تليف الكبد أو وره الغدد الليمفاوية.

وللعلاج أكدت الجمعية أن اللجوء للطبيب هو الحل الأمثل والذي غالبا ما يوصي بالمضادات الحيوية أو قد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل.