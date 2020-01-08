» الزمالك يحصل على موافقة "زيسكو" لنقل مباراتهم لإستاد القاهرة

08 يناير 2020 - 02:19 م

حصل مسئولو نادى الزمالك على موافقة مسئولى نادى زيسكو لنقل مباراتهما المقرر لها الجمعة المقبلة إلى إستاد القاهرة بدلاً من إستاد السلام بالجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.

ويرسل اتحاد الكرة موافقة زيسكو إلى "كاف" لمعرفة إمكانية نقل المباراة من عدمه.

وتلقى "الجبلاية" خطابًا رسميًا من "كاف"، يفيد برفض الأخير طلب نادى الزمالك بنقل المباراة، رغم حصول الزمالك على الموافقة الأمنية، إلا أن كاف اشترط أن يحدث ذلك قبل المباراة بـ10 أيام وفقًا للائحة.