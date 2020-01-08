  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مطار بغداد

5 دول تعلق رحلاتها إلي العراق .. تعرف عليها

قصف قاعدة عين الأسد

مصدر دبلوماسي يكشف "تمثيلية" ضرب القواعد الأمريكية بالعراق

محمد رمضان

مقطع فيديو لـ رمضان وساديو ماني يشعل السوشيال ميديا

قاعدة عين الأسد

قاعدة "عين الأسد" التي استهدفها القصف الإيراني.. القصة الكاملة

الحشد الشعبي

«الحشد الشعبي» لأمريكا: حان وقت الرد العراقي

حمدي الكنيسي - نقيب الإعلاميين

"ما علاقة محمود الحصري".. الكنيسي يكشف معلومة لأول مرة

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

والدة القتيل تفتح النار على نانسي عجرم وزوجها

مصرع 4 في سقوط طائرة بسلوفينيا

لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران

الإعلامي مفيد فوزي

مفيد فوزي: بصلي بسطر واحد ومعرفش أقول غيره

صلاح

رد فعل غريب من صلاح بعد فوز "ماني" بجائزة أفضل لاعب

الزمالك يحصل على موافقة "زيسكو" لنقل مباراتهم لإستاد القاهرة

الرياضة

كاف
كاف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يعود للانتصارات في الدوري أمام أسوان

#

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على أسوان

#

تصريحات مرتضى منصور تتصدر صحف زامبيا

#

الزمالك يتخطى بيراميدز بثنائية

افريقيا

الزمالك

كاف

بطولة

جبلاية

حصل مسئولو نادى الزمالك على موافقة مسئولى نادى زيسكو لنقل مباراتهما المقرر لها الجمعة المقبلة إلى إستاد القاهرة بدلاً من إستاد السلام بالجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.

ويرسل اتحاد الكرة موافقة زيسكو إلى "كاف" لمعرفة إمكانية نقل المباراة من عدمه.

وتلقى "الجبلاية" خطابًا رسميًا من "كاف"، يفيد برفض الأخير طلب نادى الزمالك بنقل المباراة، رغم حصول الزمالك على الموافقة الأمنية، إلا أن كاف اشترط أن يحدث ذلك قبل المباراة بـ10 أيام وفقًا للائحة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» طلب إحاطة عاجل لوزير السياحة والآثار
» رامي يوسف يحتفل بجائزة "جولدن جولب" على طريقته الخاصة
» هذه الأعراض تدل علي التهاب الطحال
» الزمالك يحصل على موافقة "زيسكو" لنقل مباراتهم لإستاد القاهرة
» أكل طعام به كحول فهل هو نجس ..الإفتاء ترد
» إيران تعلن جنسيات ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة
» هل قسم الطلاق بالثلاثة يعتبر 3 طلقات؟.. الإفتاء تجيب
» أول فيديو لعقد قران العسيلي على زوجته الجديدة
» وجده عاريًا داخل غرفه نومه فطعنه بالسكين
» والدة القتيل تفتح النار على نانسي عجرم وزوجها
» أول تعليق لـ نسرين طافش على طلاق أصالة والعريان

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:54 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية