«زايد»: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ22 مليون سيدة خلال عام

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وزارة الصحة

تنظيم الاسرة

هالة زايد

الصحة الإنجابية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ21 مليون و944 ألف و431 سيدة من المترددات خلال العام الماضي 2019، يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لخفض معدلات الزيادة السكانية وزيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة لـ19 مليون و53 ألفاً و585 سيدة مترددة، بالإضافة إلى 2 مليون و890 ألفاً و846 منتفعة جديدة، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والقوافل الخدمية والتوعوية والحملات الدعائية وعيادات تنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية، كما بلغ إجمالي الحاصلات على وسيلة 21 مليون و944 ألفاً و431 منتفعة، بزيادة بلغت 19.9% مقارنة بالوسائل المنصرفة خلال عام 2018.

وأضاف "مجاهد" أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5405 وحدات ثابتة على مستوى الجمهورية، كما تم تنفيذ 35 ألفاً و948 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، و613 قافلة طبية وتوعوية للصحة الإنجابية، إضافة إلى تنفيذ 4 حملات توعوية وخدمية تنشيطية بمحافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 7 عيادات جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية في 5 محافظات وهي: الجيزة، والبحيرة، وقنا، وبني سويف، والمنيا، وذلك خلال العام الماضي.



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