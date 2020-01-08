مصدر دبلوماسي يكشف "تمثيلية" ضرب القواعد الأمريكية بالعراق

08 يناير 2020 - 01:28 م

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة بموعد ضربتها الصاروخية على القواعد الأمريكية في بغداد.

وأكد المصدر بحسب صحيفة "صدى الإلكترونية" أن إيران أبلغت دولة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لم يذكرها، بتفاصيل الضربة الضاروخية؛ لتضرب إيران بذلك عصفورين بحجر واحد وهو الرد على مقتل "سليماني"؛ حفظا لماء الوجه أمام العالم، وفي نفس الوقت تحافظ على نجاة الجنود الأمريكيين؛ خوفا من التصعيد الأمريكي حال وقوع ضحايا.

وأكد مسئول أمريكي بالفعل في تصريحات لـ"سي إن إن" أن الضربة لم تسفر عن أي خسائر، وأن القوات الأمريكية تلقت إنذارا كافيًا للسماح لهم بالتوجه للغرف المحصنة.

يذكر أن الحكومة الإيرانية زعمت مقتل 80 جنديا على خلفية القصف الصاروخي، فيما نفت ذلك واشنطن، كما نفت ألمانيا والدنمارك والنرويج وبولندا، وجود إصابات بقواتها بالعراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق؛ ردًا على اغتيال الرجل الثاني في إيران "سليماني" الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتله في غارة بمطار بغداد قبل أيام.