مقطع فيديو لـ رمضان وساديو ماني يشعل السوشيال ميديا

08 يناير 2020 - 01:01 م

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، مقطع فيديو له مع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

ويظهر في الفيديو، محمد رمضان وهو يهنئ ساديو ماني، على فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والتي أقيمت أمس الثلاثاء، في مدينة الغردقة، وسط حضور أساطير الكرة الأفريقية.

ولاقي الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل متابعين محمد رمضان، حيث حصد الفيديو أكثر من 40 ألف مشاهدة خلال دقائق .