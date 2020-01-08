  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

مقطع فيديو لـ رمضان وساديو ماني يشعل السوشيال ميديا

قاعدة عين الأسد

قاعدة "عين الأسد" التي استهدفها القصف الإيراني.. القصة الكاملة

الحشد الشعبي

«الحشد الشعبي» لأمريكا: حان وقت الرد العراقي

حمدي الكنيسي - نقيب الإعلاميين

"ما علاقة محمود الحصري".. الكنيسي يكشف معلومة لأول مرة

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

والدة القتيل تفتح النار على نانسي عجرم وزوجها

مصرع 4 في سقوط طائرة بسلوفينيا

لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران

الإعلامي مفيد فوزي

مفيد فوزي: بصلي بسطر واحد ومعرفش أقول غيره

صلاح

رد فعل غريب من صلاح بعد فوز "ماني" بجائزة أفضل لاعب

حالة الطقس

طلب عاجل لـ«لبنى عسل».. والأرصاد: "دى حاجة مش بإيدينا"

الاهلى

الزمالك يشكو لاعب الأهلى بـ "الجبلاية"

بناها "صدام حسين".. واحتفل فيها "ترامب" بعيد الميلاد

قاعدة "عين الأسد" التي استهدفها القصف الإيراني.. القصة الكاملة

عرب وعالم

قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

البيت الأبيض: ترامب لن يلقي كلمة بشأن القصف الإيراني

#

شاهد.. لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية

#

لماذا اختارت إيران "عين الأسد" للانتقام

#

سي إن إن تفجر مفاجأة مدوية عن الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية

العراق

قاعدة عين الأسد

مقتل قاسم سليمانى

استهداف قاعدتين أمريكيتين

القصف الإيراني

تقع قاعدة "عين الأسد" على بعد حوالي 100 كم غرب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار في ناحية البغدادي، وهي ثاني أكبر قاعدة جوية بالعراق بعد قاعدة "بلد" الجوية، والأكبر في غرب العراق.

واختار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين موقع القاعدة في غرب العراق، عند نقطة عالية لحماية بلاده من ضربة إسرائيلية، وكذلك لحماية سد حديثة العملاق على نهر الفرات الذي يقع بالقرب من القاعدة، وكانت هذه القاعدة تسمى باسم قاعدة "القادسية" وتتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة لأهمية موقعها؛ حيث توجد في منطقة أعلى نقطة عن مستوى سطح البحر، ولكونها تضم مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي

وبنت شركة يوغسلافية، بحسب "إندبندنت عربية" هذه القاعدة عام 1980، على مساحة 33 كم مربع، وتتسع لـ5000 عسكري مع المباني العسكرية اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ، والمخازن المحصنة، والثكنات العسكرية، وأقبية محصنة للطائرات.

وتضم القاعدة مطارا عسكريا مجهزا بمقاتلات ومروحيات، وفيها أيضًا قوة من الدفاعات الجوية، وبرج للمراقبة الجوية مجهز بالرادارات، ويحتوي على مدرج واحد بطول 3 كم.

واشتهرت قاعدة "عين الأسد" منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وقبل أن يتبنى الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية استهدافها مع قاعدة "الحرير" في العراق بسبب استضافتهما قوات أمريكية.

وعام 2003 وبعد الغزو الأمريكي للعراق استولت عليها القوات الأمريكية، واستخدمتها كقاعدة جوية ومركز رئيسي لنقل الجنود والمؤن، وبقيت كذلك حتى عام 2011 أي طيلة فترة وجود القوات الأمريكية في العراق، حتى تسلمتها القوات العراقية بصورة نهائية.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قاعدة "عين الأسد" بشكل مفاجئ يوم 26 ديسمبر 2018 برفقة زوجته ميلانيا؛ للاحتفال مع الجنود الأمريكيين بعيد الميلاد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف هذه القاعدة بـ17 صاروخيا باليستيا انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أول فيديو لعقد قران العسيلي على زوجته الجديدة
» وجده عاريًا داخل غرفه نومه فطعنه بالسكين
» والدة القتيل تفتح النار على نانسي عجرم وزوجها
» أول تعليق لـ نسرين طافش على طلاق أصالة والعريان
» ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب بالأسواق
» السياحة توزع الهدايا على زوار الكنائس احتفالاً بعيد الميلاد
» بعد انتقام إيران.. دفن "سليماني" فى "كرمان"
» مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
» «زايد»: إجراء 350 ألف عملية جراحية عاجلة بـ«قوائم الانتظار»
» فيديو.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الحالة الجوية
» المالية: ميكنة «إيصالات التحصيل» بالجهات الإدارية والهيئات العامة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:54 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية