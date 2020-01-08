"حواس" يشارك بملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي

08 يناير 2020 - 12:12 م

يشارك عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس بملتقي القوة الناعمة للسلام العالمي فى دورته الثانية، بمسرح مكتبة مصر الجديدة الأحد 12 يناير2020 السادسة مساء، فى أستضافة الدكتور نبيل حلمي عميد كلية الحقوق سابقاً، وسيطلق أثناء الملتقى المشروع الوطني الشبابي للفنون لمبادره 1000 كاتب، وذلك بحضور اللجنة الاستشارية للمبادرة، وبمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية وذلك يوم الاحد الموافق 12 يناير 2020 بمسرح مكتبة مصر الجديدة وقد حققت الدورة الأولى من الملتقى نجاحًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي، وشارك فيها كثير من الشخصيات العامة والسفراء والوزراء والفنانين، وكانت هناك توصيات كثيرة أهمها دعم الشباب ومن هنا سنطلق المشروع الوطني الشبابي للفنون

ومن جانبة صرح محمود حجاج مؤسس مبادرة 1000 كاتب وملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي، عن إطلاق المشروع الوطني الشبابي للفنون خلال الملتقي وعن رؤية المشاركين للمشروع وعن خطة المرحلة القادمة 2020