» أول تعليق لـ نسرين طافش على طلاق أصالة والعريان

08 يناير 2020 - 12:01 م

خرجت الممثلة السورية، نسرين طافش، عن صمتها، لترد على الشائعات التي طالتها عقب انفصال الفنانة السورية، أصالة، والمخرج طارق العريان، حيث ترددت أخبار عن أنها وراء طلاق الثنائي .

وكتبت نسرين طافش رسالة قويه عبر حسابها على تويتر: "الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها (أحمق) ويصدقها (غبي) أما (العاقل) و(الراقي) و(المنجز) و(الواعي) فيعلم حق العلم أن الشائعة هي ضريبة النجاح.. أنت من من أولئك؟! بطبعي صريحة وواضحة.. وسابقى كذلك.. ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن".

وكانت أصالة، أعلنت عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها.

وعلقت أصالة علي الصورة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصالة".